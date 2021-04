Mit 100 km/h durch Münster : Betrunkener Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Münster 1,18 Promille Alkohol im Blut, 21 Jahre alt und offenbar keine Lust auf ein Gespräch mit der Polizei: Am Sonntagabend um kurz vor Mitternacht hat sich ein junger Mann in Münster einer Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.. Später versuchte er noch, zu Fuß zu fliehen.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Sonntagabend kurz vor Mitternacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Münster geliefert. Dabei raste er mit über 100 Kilometern pro Stunde aus der Innenstadt in Richtung Autobahn und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln, wie die Polizei am Montag mitteilte.