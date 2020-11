Unfall in Münster : Autofahrer lässt 14-Jährige mit kaputtem Rad zurück

Unfall in Münster

Münster Auf dem Weg zum Schulbus ist in Münster ein 14 Jahre altes Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzte worden. Der Autofahrer gab ihr die Schuld und fuhr davon.

Ein Autofahrer hat in Münster eine 14-Jährige angefahren und sie anschließend mit ihrem kaputten Rad zurückgelassen. Zu dem Unfall sei es schon am Montagmorgen gekommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Mädchen sei auf dem Weg zum Schulbus gewesen. Auf einem rot markierten Radweg habe sie eine Straße kreuzen wollen. Auf der Kreuzung sei die 14-Jährige dann allerdings von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden.