Freude in Münster Allwetterzoo gelingt Zucht-Weltpremiere

Münster · Dem Allwetterzoo in Münster ist augenscheinlich ein großer Coup gelungen. In der Anlage in Nordrhein-Westfalen wurde eine seltene Echsenart nachgezüchtet - zum ersten Mal.

29.08.2023, 14:13 Uhr

38 Bilder Diese Tiere sind vom Aussterben bedroht 38 Bilder Foto: dpa/Kevin Anderson

Der Tierpark in Münster setzte leinen Facebook-Post ab, in dem die frohe Botschaft verkündet wurde: „Auch wenn es noch nicht 100%ig bestätigt ist, scheint dem Team des Allwetterzoos Münster hier die weltweite erste Nachzucht in einem Zoo gelungen zu sein“ Um welche Tierart es geht, wird natürlich auch verraten - der Nachwuchs kommt von den Dierogekkos, einer stark bedrohten Echsenart. Wie Ruhr 24 berichtet, sind die kleinen, unscheinbaren Tiere ursprünglich im Nordwesten von Neukaledonien (Südpazifik) zu Hause. Sie leben dort in Vulkan-Gestein, Buschlandschaften und Wäldern. Durch den Bergbau vor Ort wird der Lebensraum der höchstens zehn Zentimeter langen Echsen zerstört und das Weiterexistieren deswegen stark bedroht. Diese Tiere sind besonders gefährdet – und für diese Tiere gibt es wieder Hoffnung Rote Liste des WWF Diese Tiere sind besonders gefährdet – und für diese Tiere gibt es wieder Hoffnung In Münster leben nun also in Zukunft ein paar mehr der gefährdeten Eidechsen. Besucherinnen und Besucher können sich bald selber ein Bild davon machen - sobald der neue Artenschutzbereich im Allwetterzoo eröffnet, voraussichtlich im Herbst.

(toc)