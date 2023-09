Gegen Warntafeln und Baum geprallt 82-jähriger Autofahrer nach Unfall in Münster tot – Frau schwer verletzt

Ein 82-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Münster tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag mit seiner Frau unterwegs gewesen, als sein Auto an einer Straßenverengung gegen mehrere Warntafeln gefahren und dann gegen einen Baum geprallt sei, teilte die Polizei Münster mit. Das Paar wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 82-Jährigen - der Mann starb dennoch an der Unfallstelle. Seine Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallursache war am Abend noch unklar.