Gewalttat in Münster : Frau stirbt durch Messerstiche in den Rücken - Ehemann gesteht

Münster Im Münsterland hat ein Mann seine 49 Jahre alte Ehefrau getötet. Am Donnerstag gestand der 43-Jährige die Tat - und sitzt nun wegen Mordverdachts in Haft.

Ein 43-Jähriger hat nach einem Streit im münsterländischen Ennigerloh seine 49 Jahre alte Ehefrau erstochen. Der Mann gestand die Tat am Donnerstag in seiner Vernehmung, teilte die Polizei Münster mit. Er war am Mittwochabend noch am Tatort, einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, festgenommen worden. Ein Richter erließ am Donnerstagnachmittag Haftbefehl wegen Mordverdachts und ordnete Untersuchungshaft an.