Parolen gerufen, mit Steinchen geworfen 41-Jähriger in Münster antisemitisch beleidigt

Der Deutsche, der nicht jüdischen Glaubens ist, begegnete der Gruppe am Samstagvormittag (25. Mai 2024) auf der Straße, wie die Polizei am Montag (27. Mai) mitteilte. Die Männer beschimpften ihn demnach mit antisemitischen Parolen, warfen mit kleinen Steinen nach ihm und spuckten möglicherweise auch in seine Richtung. Der Mann flüchtete. Weshalb er angegangen wurde, war unklar.