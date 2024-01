Anklage erhoben 29-Jähriger soll Freundin während Norwegentour getötet haben

Familienangehörige erstatteten am 7. Oktober eine Vermisstenanzeige, da sie keinen Kontakt mehr zu der Frau hatten und diese nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen war. Zehn Tage später wurde der 29-Jährige festgenommen. In einer von dem Mann angemieteten Lagerhalle in Rheine fanden Polizisten die Geldbörse und das Handy der Getöteten. Außerdem habe der Mann dort mehrere Waffen gelagert, darunter die mutmaßliche Tatwaffe. Hinweise des Beschuldigten führten schließlich zum Auffinden der Leiche in Norwegen.