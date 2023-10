Paar aus Münster 29-Jähriger soll Freundin im Norwegenurlaub getötet haben

Nach umfangreichen Datenauswertungen und in Zusammenarbeit mit den norwegischen Behörden erhoben die Münsteraner Ermittler den Verdacht eines Tötungsdelikts. In einer von dem Mann angemieteten Lagerhalle in Rheine fanden Polizisten die Geldbörse und das Handy der Getöteten. Außerdem habe der Mann dort mehrere Waffen gelagert. Der Mann habe anschließend im Beisein seines Anwalts mitgeteilt, dass die Frau in Norwegen gestorben sei - ein Tötungsdelikt habe er nicht eingeräumt. Der Mann habe außerdem Hinweise gegeben, die zum Auffinden der Leiche der jungen Frau an einem See in Norwegen führten.