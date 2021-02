Tragischer Unfall in Münster : 23-Jähriger klettert auf Zug und erleidet heftigen Stromschlag

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag einem Nebengleis des Münsteraner Hauptbahnhofs auf einen abgestellten Zug geklettert. Er erlitt einen Stromschlag (Symbolbild). Foto: Schütz, Ulrich (us)

Münster Ein junger Mann (23) ist in der Nacht zu Donnerstag um 3 Uhr in einem Nebengleis des Münsteraner Hauptbahnhofs auf einen abgestellten Zug geklettert. Er erlitt einen Stromschlag.

Er wurde mit schwersten Verbrennungen an einer Hand und einem Fuß in die Uni-Klinik Münster transportiert und befindet sich laut Auskunft der Klinik nicht in akuter Lebensgefahr. Auf Grund der Schwere der Verbrennungen muss er in eine Spezialklinik verlegt werden.