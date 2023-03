Prozess in Münster 21-Jährige brutal getötet — Mutmaßlicher Mörder und Vergewaltiger angeklagt

Am 9. November 2022 soll der damals 30-Jährige die Frau am frühen Morgen an der Hauseingangstür abgepasst und mit einem Messer zurück in ihre Wohnung gedrängt haben. Dort soll er sie sexuell missbraucht und mit massiver Gewalt gewürgt haben. Die Frau starb aufgrund dieser „erheblichen Gewalteinwirkung gegen den Hals“. Danach soll der Beschuldigte die Geldbörse der Frau gestohlen und Geld von ihrem Konto abgehoben haben.