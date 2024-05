Richtige Mülltrennung In diese Tonne gehören gebrauchte Taschentücher wirklich

Sie fragen sich, was denn nun in die Papiertonne kommt? In die Papiertonne gehören alle Arten von Papier und Pappe, die sauber und trocken sind. Dazu gehören Zeitungen, Zeitschriften und Prospekte, Briefe, Büropapier und Schreibhefte, Kartons und Pappkartons (zusammengefaltet).