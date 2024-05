Für ein sauberes Gewissen In diese Mülltonne gehört die Küchenrolle wirklich

Das Haushaltspapier mit den kleinen Poren besteht aus Holzfasern, deswegen gehört die Küchenrolle in erster Linie in den Papiermüll, also die blaue Tonne. „Das aber nur, wenn es leicht verschmutzt ist. Ist es stark verschmutzt, gehört sie in den Restmüll. Hierzu gibt es keine genaue Aussage, ab wann es stark verschmutzt ist“, so der Experte.