Gelb, blau oder Restmüll In welche Tonne gehört eigentlich Backpapier?

So ziemlich jeder benutzt es: Backpapier. Ohne diese Unterlage würden unsere Kekse am Backblech hängen bleiben oder der übergelaufene Auflauf den Ofen verschmutzen. Wenn das Backpapier dann voller Sauce und Fett ist oder einfach schon dunkelbraun, wandert es in die Mülltonne. Doch in welche?