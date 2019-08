Der Bund der Steuerzahler NRW hat in seinem 28. Gebührenvergleich die Kosten für Abfall und Abwasser in Nordrhein-Westfalen untersucht. Am 20. August 2019 wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Wir zeigen Ihnen, wo Sie am meisten und wo Sie am wenigsten bezahlen.