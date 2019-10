Müll, Parken, Straßenreinigung : In vielen NRW-Städten steigen die Gebühren für Einwohner

Düsseldorf Wer mehr zahlt, bekommt auch mehr. Könnte man meinen. Doch eine Studie zeigt, dass viele NRW-Städte ihre Steuern und Gebühren erhöhen wollen, zugleich aber beim Leistungsspektrum abspecken.

Trotz insgesamt sinkender Schulden drehen Nordrhein-Westfalens Kommunen einer Studie zufolge an der Kostenschraube für ihre Bürger. Vier von fünf Städten in NRW wollen in diesem oder nächsten Haushaltsjahr ihre Steuern und Gebühren erhöhen, heißt es in der Analyse der Beratungsfirma Ernst & Young (EY). Das ist deutlich mehr als im Bundesschnitt, der bei zwei Dritteln liegt.