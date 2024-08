Notdurft in der Bahn Mülheimerin uriniert in Zugabteil – was ist erlaubt, wenn die Toilette verstopft ist?

Mülheim/Troisdorf · Eine 78-jährige Mülheimerin hat in ein Zugabteil uriniert, weil alle sechs Zugtoiletten defekt waren. Was der Frau jetzt droht, in welchen Fällen die Bahn eine funktionierende Toilette bereitstellen muss – und in welchen nicht.

02.08.2024 , 10:59 Uhr

Wenn im Regionalexpress die Toilette verstopft ist, kann es schon einmal stressig werden. Foto: dpa/Robert Michael