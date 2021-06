Feuerwehreinsatz am Sonntagabend : Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Mülheim

Mülheim an der Ruhr Zwei Senioren in Mülheim sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagabend gestorben. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Bei einem Wohnungsbrand in Mülheim an der Ruhr sind ein 72 Jahre alter Mann und eine 82 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Der Senior starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Frau starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Die Feuerwehr rettete am späten Sonntagabend insgesamt drei Menschen aus der brennenden Wohnung. Die dritte Person sei unverletzt geblieben. Die Ursache für den Brand sei noch unklar, hieß es. Der Einsatz am Sonntagabend habe zwei Stunden gedauert.

(chal/dpa)