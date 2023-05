Mädchen (7) unter den Opfern Zahlreiche Schwerverletzte bei schlimmen Unfällen in Mülheim

Am Samstagabend (13. Mai) befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel Corsa die Aktienstraße in Mülheim an der Ruhr, als er das Leichtkraftrad einer 17-Jährigen touchierte. Anschließend verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Ampelmast. Der Opel-Fahrer, die Krad-Fahrerin sowie ihre 17-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht.