Gruppentat in Mülheim : Verdächtige im Fall der Vergewaltigung wechseln die Schule

Gruppentat in Mülheim

Der Tatort liegt in der Nähe dieses Spielplatzes. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim Im Fall der Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim Anfang Juli wechseln nach Angaben der Stadt Mülheim „alle Beschuldigten“ die Schule. Ermittelt wird noch gegen drei 14-Jährige.

Die Tatverdächtigen würden nach den Ferien nicht mehr ihre bisherigen Schulen besuchen, teilte Stadtsprecher Volker Wiebels am Mittwoch mit. Er machte keine Angaben darüber, wo sich die neuen Schulen befinden und verwies an die Bezirksregierung Düsseldorf als obere Schulaufsichtsbehörde.

Ermittelt wird gegen drei 14-Jährige. Sie stehen im Verdacht, die Frau am 5. Juli abends in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Einer der drei soll die Frau bereits zuvor einmal vergewaltigt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die drei Tatverdächtigen sind laut Polizei bulgarische Staatsbürger.