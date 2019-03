Ohrfeige und Tritte: Streit beim Kinderfußball eskaliert - Polizei muss anrücken

Mülheim/Ruhr Ein randalierender Vater hat bei einem E-Jugend-Spiel in Mülheim für einen Polizeieinsatz gesorgt. Erst regte er sich lautstark auf, dann wurde er gegen zwei eingreifende Männer handgreiflich. Jetzt muss er sich wegen Körperverletzung verantworten.

Ein 50 Jahre alter Vater hat bei einem Jugendfußballspiel seines Sohnes in Saarn bei Mülheim an der Ruhr für Aufregung gesorgt. Bei der E-Jugend-Partie des MSV 07 gegen TuRa Duisburg regte sich der Mann am Samstag an der Seitenlinie so stark über die Geschehnisse auf dem Platz auf, dass sich ein 42 Jahre alter Vater gezwungen sah, den Mann zu beruhigen. Daraufhin fing er sich von dem Randalierer eine Ohrfeige ein. Die Polizei Essen hat den Vorfall gegenüber unserer Redaktion bestätigt.