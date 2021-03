Schwerer Unfall in Mülheim : Streifenwagen mit zwei Polizisten kracht gegen Brückenpfeiler

Mülheim Zwei Beamte der Essener Polizei sind aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Die beiden wurden schwer verletzt und werden im Krankenhaus behandelt.

Zwei Polizeibeamte sind in Mülheim bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei Essen mitteilt, kollidierte das Fahrzeug der Beamten in einer Unterführung mit einem Brückenpfeiler. Warum der 33-jährige Fahrer und seine ebenfalls 33-järhige Kollegin von der Fahrbahn abkamen, ist noch unklar. Beide werden in einem krankenhaus stationär behandelt.