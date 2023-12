Festnahme Schüsse in Mülheim – Mann schwer verletzt

Mülheim · Nach Schüssen auf einen Mann in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei in Essen eine Mordkommission eingerichtet.

23.12.2023 , 19:00 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der 39-Jährige wurde laut Mitteilung von Samstag schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach kurzer Flucht nahm die Polizei am Freitagabend einen 43-jährigen Tatverdächtigen aus Mülheim fest. Die Hintergründe der Tat am späten Freitagabend sind Teil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs.

(ldi/dpa)