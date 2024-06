Happy End in Mülheim Radfahrerin stürzt in Ruhr – Retter springt ins Wasser

Eine Radfahrerin ist in Mülheim an der Ruhr von einer Brücke metertief in den Fluss gestürzt und von einem couragierten Passanten aus dem Wasser gerettet worden. Der Mann hatte den Sturz beobachtet und sei kurzerhand vom Ufer aus ins Wasser gesprungen, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Die Frau sei nur leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher.