Einsatz in Mülheim Hausbewohnerin mit Drehleiter von Dach gerettet

Eine zugefallene Dachluke hat am Freitag in Mülheim im Ruhrgebiet eine Hausbewohnerin in Schwierigkeiten gebracht. Als sie eine Dachrinne reinigen wollte, war das Fenster hinter ihr zugefallen und sie musste auf dem Dach sitzend warten, wie die Feuerwehr in Mülheim mitteilte. Nachbarn hatten sie dabei entdeckt.