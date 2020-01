Nach Gruppenvergewaltigung in Mülheim : Prozess gegen drei Jugendliche beginnt am Dienstag

Prozess gegen drei Jugendliche beginnt am Dienstag

Nach Gruppenvergewaltigung in Mülheim

In der Nähe dieses Spielplatzes in Mülheim soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und sexuell missbraucht worden sein (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Gerade mal zwölf Jahre alt waren zwei der fünf mutmaßlichen Täter einer Gruppenvergewaltigung in Mülheim im Juli 2019. Am Dienstag müssen sich die drei älteren Jugendlichen aus der Gruppe vor Gericht verantworten.

Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Duisburg der Prozess gegen drei Jugendliche, die in Mülheim eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. Das Landgericht hat die Anklage wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung zugelassen, wie es am Donnerstag mitteilte.