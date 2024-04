Flüchtlingsunterkunft in Mülheim 22-Jähriger schlägt mit Dachlatte auf Sicherheitspersonal ein

Mülheim an der Ruhr · Am Donnerstagabend ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in Mülheim an der Ruhr zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Ein 22-Jähriger landete am Ende des Streits in Polizeigewahrsam. Zuvor hatte er mit einer Dachlatte auf einen Mitarbeiter eingeschlagen.

14.04.2024 , 14:13 Uhr

Der 22-jährige Angreifer wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am vergangenen Donnerstagabend, 11. April, wurden zwei Security-Mitarbeiter der Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) in der Parsevalstraße in Mülheim an der Ruhr von mehreren Bewohnern angegriffen und leicht verletzt. Ein 22-Jähriger wurde in Polizeigewahrsam gebracht. Gegen 22.45 Uhr meldeten Mitarbeiter der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der Parsevalstraße im Mülheimer Stadtteil Raadt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern und dem Sicherheitsdienst. Beim Eintreffen der Beamten hatten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bereits einen der beteiligten Bewohner im Innenhof überwältigt. Der 22-jährige algerische Staatsbürger verhielt sich sowohl den Mitarbeitern als auch den Beamten gegenüber aggressiv. Zuvor soll der Tatverdächtige von zwei Mitarbeitern der Flüchtlingsunterkunft im Alter von 42 und 46 Jahren beobachtet worden sein, wie er in Begleitung eines weiteren Bewohners und einem Unbekannten mit einem Rucksack die Unterkunft betreten haben soll. Als das Personal die Gruppe ansprach, reagierten die Männer sofort aggressiv und griffen die Mitarbeiter unvermittelt an. Dabei soll der 22-Jährige unter anderem mit einer Dachlatte auf die Angestellten eingeschlagen haben. Als die Angreifer flüchteten, nahmen die Security-Mitarbeiter die Verfolgung auf und setzten den 22-Jährigen fest, während die beiden anderen Personen flüchten konnten. Der Rucksack, den die Gruppe bei sich trug, wurde anschließend von der Polizei sichergestellt. Darin befand sich mutmaßliches Diebesgut. Der 22-jährige Bewohner wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam gebracht. Er ist polizeibekannt und zuvor bereits mehrfach durch kriminelle Straftaten in Erscheinung getreten. Die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen.

