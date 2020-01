Verloren in Mülheim : Familie von Senior sucht seit fünf Wochen geparktes Auto

Verloren in Mülheim

Mülheim In Mülheim an der Ruhr sucht die Familie eines 81 Jahre alten Mannes seit fünf Wochen dessen Auto. Jetzt hoffen sie auf die Hilfe der Öffentlichkeit.

Sein Vater habe den silbergrauen Kleinwagen mit Mülheimer Kennzeichen am 6. Dezember abgestellt, wisse aber nicht mehr wo, sagte der Sohn des Mannes am Freitag. Sein Vater habe unterschiedliche Angaben gemacht, wo er es abgestellt habe. Die Familie und Freunde hätten schon viele Straßen zu Fuß und mit dem Auto abgeklappert. Auch in Parkhäusern habe man nachgesehen - bislang ohne Erfolg.