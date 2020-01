Fall in Mülheim : Prozess gegen Jugendliche nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung beginnt

In der Nähe dieses Spielplatzes in Mülheim soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher vergewaltigt worden sein. Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus. (Archivbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim/Duisburg Der Fall hatte im Sommer für Entsetzen gesorgt: Fünf Jugendliche sollen in Mülheim an der Ruhr eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Zwei der mutmaßlich Beteiligten waren erst zwölf - und damit strafunmündig. Gegen drei damals 14-Jährige beginnt nun der Prozess.

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Mülheim an der Ruhr stehen von Dienstag an drei Jugendliche vor dem Duisburger Landgericht. Die zur Tatzeit 14 Jahre alten Angeklagten sollen eine 18-Jährige in einem Waldstück zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Zwei weitere mutmaßlich Beteiligte entgehen dem Prozess. Sie waren damals erst zwölf Jahre alt und damit strafunmündig.