25-Kilo-Säcke bei Edeka : Ums Mehl muss sich hier wirklich keiner Sorgen machen

Zehn-Kilo-Mehlsäcke bei Edeka Paschmann, Suitbertusstraße in Düsseldorf. Foto: Paschmann

Düsseldorf Falk W. Paschmann hat in seinen Edeka-Filialen in Mülheim und Düsseldorf Mehl in Zehn- und 25-Kilo-Säcken angeboten, um zu zeigen: Keine Panik, es ist genug da. Wir haben ihn gefragt, ob schon alle Säcke verkauft wurden.

Ein Foto aus einer Edeka-Filiale in Mülheim hat in der vergangenen Woche auf Twitter mehr als 9500 Likes bekommen. Das Bild zeigt zwei Paletten Mehl – in 25-Kilo-Säcken. Das Netz amüsierte sich über die „passiv aggressive Aktion“. Der Kunde, der das Bild getwittert hatte, schrieb dazu: „Bin gespannt, ob sie nächste Woche Hefe in Ein-Kilo-Blöcken anbieten.“ Das kann durchaus passieren, sagt nun Edeka-Geschäftsführer Falk W. Paschmann.

Ich liebe unseren #Edeka in Mülheim 😂 Ein bisschen passiv-aggressiv.

"Ihr könnt nicht genug vom #Mehl kriegen? DAS WOLLEN WIR DOCH MAL SEHEN!!!"

Bin gespannt, ob sie nächste Woche die #Hefe in 1kg-Blöcken anbieten. pic.twitter.com/P00CWXN1Z2 — aizenmi (@aizenmi2) March 27, 2020

Herr Paschmann, in Ihren Filialen kann sich niemand über fehlendes Mehl beschweren…

Paschmann Nein, wirklich nicht. Wegen des Runs auf Grundnahrungsmittel konnten wir den Bedarf mit den üblichen Mengen nicht decken. Ein Mitarbeiter hatte dann die Idee, Zehn- und 25-Kilo-Säcke über einen Gastro-Großhändler zu bestellen. Der hatte übrigens auch noch jede Menge Toilettenpapier und Speiseöl.

Wie haben die Kunden reagiert?

Paschmann Die meisten mit Humor. Von den Zehn-Kilo-Packungen haben wir in unserer Düsseldorfer Filiale auch eine ganze Menge verkauft. Die 25-Kilo-Säcke in Mülheim nicht ganz so häufig. Inzwischen gibt es aber auch wieder genug 500- und 1000-Gramm-Packungen.

Wollten sie mit der Aktion auch einen gewissen Beruhigungseffekt erzielen?

Paschmann Ja, wir wollten zeigen: Es ist genug da – auch, um der Bevorratung entgegenzuwirken. Interessant ist, dass die Kunden Mehl dadurch auch weniger zu bunkern scheinen. Die normalen Päckchen verkaufen sich langsamer, weil die großen Säcke daneben liegen.

Wie sieht’s in Ihren Filialen mit Toilettenpapier aus?

Paschmann Ist vorhanden. Wir geben aber keine riesigen Mengen ab. Die Engpässe der ersten Zeit haben sich entspannt. Da mussten einfach Warenströme umgeleitet werden – es gibt ja im Moment sehr viele Gebäude und Unternehmen, in denen überhaupt kein Toilettenpapier benötigt wird, weil da schlicht kaum Leute sind.

Falk W. Paschmann, 31 Jahre alt, Edeka-Geschäftsführer. Foto: Guido Leifhelm

Und Hefe?

Paschmann Die Hefe ist gerade noch ein Problem. Die Leute backen offenbar sehr viel – ein bisschen vielleicht auch aus Langeweile. Wir überlegen, sie in großen Blöcken zu kaufen, wie sie eigentlich in Pizzerien verwendet wird, und die Hefe dann an der Käsetheke stückweise abzuverkaufen. In einigen Edeka-Märkten wird das schon so gemacht.

Erleben Sie die Kundschaft insgesamt denn wieder entspannter?

Paschmann Auf jeden Fall. Ich denke, die vergangenen beiden Wochen haben gezeigt, dass für uns alle ein Riesenwarenangebot eine Selbstverständlichkeit ist, was ja toll ist. Es war nur ein kurzer Zeitraum, in dem gewisse Artikel nicht zur Verfügung standen.

Möchten Sie noch irgendetwas loswerden?

Paschmann Ich kann nur an alle Kunden appellieren, den Mindestabstand einzuhalten – aus Rücksicht vor den anderen Kunden und vor den Mitarbeitern. Und vielleicht noch eins: Wir haben 14 Stunden am Tag geöffnet. Es müssen also nicht alle samstags um 11 einkaufen. Vor allem nicht die Risikogruppen.

Was machen Sie mit den 25-Kilo-Mehlsäcken, die nicht verkauft werden?