Aufwändiger Einsatz in Mülheim : Ausflugsschiff "Moornixe" aus der Ruhr geborgen

Die „Moornixe“ wurde mit sogenannten Lufthebern an die Oberfläche gebracht. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mülheim an der Ruhr Das bei der Flutkatastrophe im Juli gesunkene Fahrgastschiff "Moornixe" ist am Donnerstag in Mülheim aus der Ruhr gehoben worden worden. Dabei kamen sogenannte Luftheber zum Einsatz.

Bereits am Mittag trieb das rund 17 Meter lange Stahlschiff wieder fahrbereit an der Wasseroberfläche und wurde zum Abschleppen vertäut, wie ein Sprecher der Mülheimer Feuerwehr sagte. "Es läuft alles nach Plan", fügte er hinzu.

Im Einsatz waren demnach rund 20 Kräfte der Feuerwehr und zehn Mitarbeiter einer Bergungsfirma mit insgesamt vier Booten. Die Hauptaufgabe der Feuerwehr war es dem Sprecher zufolge, Umweltschäden durch austretenden Treibstoff zu verhindern. Dazu sollte das geborgene Stahlschiff zunächst an einen sicheren Ort geschleppt werden, um Treibstoff und Öl auszupumpen. Danach sollte das Boot mit einem 250-Tonnen-Kran aus dem Wasser gehoben werden.

Die aufwändige Bergung war seit Montag vorbereitet worden. Unter anderem hatten Taucher sogenannte Luftheber an dem versunkenen Schiff angebracht. Rund um die Fundstelle brachte die Feuerwehr zudem schwimmende sogenannte Ölschlängel ins Wasser, um eine etwaige Ausbreitung von Öl zu verhindern. Zunächst seien allerdings keine Schadstoffe ausgetreten.

Die "Moornixe" war bei der Flut am 15. Juli von einem treibenden Baum mitgerissen und durch ein geöffnetes Stauwehr gezogen worden. Einen Monat später sichtete die Feuerwehr das Schiff mithilfe einer Drohne 150 Meter flussabwärts des Wehrs auf dem Grund. Das Schiff befand sich direkt am Ruhrufer in etwa eineinhalb bis zwei Metern Tiefe.

Der Rumpf des Schiffs wurde bei dem Unglück zwar nicht beschädigt, allerdings wurden einige Aufbauten abgerissen. Die Kosten für die Bergung der "Moornixe" belaufen sich nach Angaben des Eigentümers auf rund hunderttausend Euro. Die "Moornixe" lief vor 88 Jahren vom Stapel und wurde 1933 als erstes Schiff der Weissen Flotte Baldeney auf dem Baldeneysee eingesetzt. Sie bietet hundert Fahrgästen Platz.

ruh/cfm

(th/AFP)