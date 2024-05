Mülheim an der Ruhr Verfolgungsjagd und Fahndung mit Helikopter – zwei Männer in U-Haft

Mülheim an der Ruhr​ · Drei Männer haben einem 67-Jährige in einer Tiefgarage in Mülheim an der Ruhr seine Luxus-Armbanduhr geraubt und damit eine folgenschwere Reaktionskette ausgelöst.

23.05.2024 , 10:14 Uhr

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte das Trio dem Mann aufgelauert. Sie sprühten ihm Reizgas ins Gesicht, traten auf ihn ein und raubten seine Uhr im sechsstelligen Wert. Die Tatverdächtigen flüchteten in einem Auto, der 67-Jährige nahm in seinem Sportwagen die Verfolgung auf. Aus ungeklärte Ursache kam es zu einem Unfall mit beiden Fahrzeuge. Das Trio flüchtete in einen angrenzenden Wald, ihr Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine aufwendige Fahndung mit Helikopter, Drohne und Polizeihund startete. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden und kam später in Untersuchungshaft. Der dritte mutmaßliche Täter sei weiter flüchtig, berichtete die Polizei nach dem Vorfall vom Dienstag. Der 67-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten und sei vor Ort medizinisch behandelt worden. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die neuen Polizeiautos in NRW

