Unfall in Mülheim an der Ruhr : Achtjähriger Junge läuft auf die Straße und wird von Laster erfasst

Mülheim an der Ruhr Ein achtjähriger Junge ist in Mülheim an der Ruhr auf die Straße gelaufen und von dem Anhänger eines Lastwagens erfasst worden. Das Kind ist durch die Kollision lebensgefährlich verletzt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 31-jährige Fahrer des Lasters habe den Zusammenstoß am Samstagabend durch einen Blick in seinen Rückspiegel bemerkt und sofort eine Vollbremsung eingeleitet, , teilte die Polizei am Sonntag weiter mit. Ein 42-jähriger Zeuge eilte den Angaben zufolge zu Hilfe und bemerkte, dass der Junge bewusstlos war und nicht mehr atmete. Er reanimierte ihn.

Anschließend sei der Achtjährige von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei ist er mittlerweile außer Lebensgefahr.

(top/dpa)