Mülheim an der Ruhr Sturz bei Rettungsaktion – Katze aus Kaminschacht befreit

Eigentlich sollte die Feuerwehr eine Katze von einem Schornstein auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Mülheim an der Ruhr herunterholen – doch dann stürzte das Tier in den Schacht und musste daraus gerettet werden. Laut Angaben der Feuerwehr war die Katze am Freitag stundenlang nicht mehr vom Schornstein heruntergekommen. Bei der Rettungsaktion der Feuerwehr am Nachmittag rutschte das Tier demnach ab und fiel in einen stillgelegten Kaminschacht. Feuerwehrleute hätten dann im Dachgeschoss ein Loch in den Kamin gebohrt, ein Stück des Kamins mit einem Bohrhammer geöffnet und das Tier schließlich befreit. Die Katze wurde zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.