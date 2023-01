Verdacht der schweren Körperverletzung Mann greift Freund seiner Ex-Partnerin an - Polizei setzt Taser ein

Ein 36-Jähriger ist über den Balkon in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Mülheim an der Ruhr eingedrungen und hat dort ihren neuen Lebensgefährten verletzt. Wie die Polizei berichtete, fügte der Angreifer dem 41-Jährigen in der Nacht zu Freitag leichte Schnittverletzungen zu und flüchtete danach wieder über den Balkon. Kurz darauf nahmen ihn Polizeibeamte im Hinterhof fest. Dabei sei ein Distanz-Elektroschocker - ein sogenannter Taser - zum Einsatz gekommen.