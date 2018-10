Mülheim an der Ruhr: Polizei nimmt Randalierer fest

SEK-Einsatz nach Nachbarschaftsstreit : 33-Jähriger randaliert in Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr Ein randalierender Mann hat in Mülheim an der Ruhr für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der 33-Jährige bedrohte seine Nachbarn mit einem Stuhlbein und verletzte einen von ihnen leicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anwohner der Haarzopfer Straße meldeten sich am Samstag gegen 18.30 Uhr bei der Polizei. Vorausgegangen waren Ruhestörungen und lautes Poltern in der Wohnung des 33-Jährigen. Als drei Anwohner (32, 31, 72) den Randalierer zur Ruhe ermahnen wollten, bedrohte er die Nachbarn mit einem Stuhlbein.

Er schlug damit in Richtung der Anwohner und verletzte den 32-Jährigen leicht. In seinen Hosenbund hatte der Mann ein langes Küchenmesser gesteckt. Nach dem Angriff ging er in seine Wohnung zurück.



Ursache unklar : Explosion erschüttert Wohnhaus in Mülheim

zurück

weiter

Die alarmierten Beamten der Polizeiwache Mülheim suchten daraufhin Kontakt zu dem 33-Jährigen. Den verweigerte er allerdings. Während des Einsatzes erhielten die Beamten Kenntnis darüber, dass der Mann unter einer psychischen Störung leide. Daher unterstützen Spezialeinheiten den Zugriff gegen 21 Uhr. Dabei wurde der 33-Jährige leicht verletzt.

Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Bei der Befragung der Zeugen und Anwohner gaben diese an, dass sich der 33-jährige in letzter Zeit sehr auffällig verhalten habe. Unter anderem habe er die Nachbarschaft zum Islam konvertieren wollen. In seiner Wohnung wurde entsprechendes Material gefunden. Die Polizei schaltete den Staatsschutz ein.

(hsr)