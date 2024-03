Mülheim an der Ruhr 46-jährige Mutter stirbt nach Unfall — Mordkommission ermittelt

Mülheim an der Ruhr · Nach dem Zusammenprall zweier Autos in Mülheim ist eine Frau trotz Notoperation an ihren Verletzungen gestorben. Mit im Auto saß ihre Familie, Mann und Sohn wurden schwer verletzt. Nun ermittelt eine Mordkommission.

08.03.2024 , 14:27 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Arbeit an der Unfallstelle in Mülheim an der Ruhr: Eine Frau starb, vier weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Foto: dpa/Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Nach dem schwerwiegenden Autounfall sehen die Ermittler einen Anfangsverdacht auf ein Tötungsdelikt. Grund sei die mutmaßlich rücksichtslose Fahrweise und die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung, die zu dem Unfall geführt haben sollen, erklärte die Polizei am Freitagnachmittag. Daher sei eine Mordkommission eingerichtet worden. Der Unfall geschah am Donnerstagabend im Bereich Aktienstraße und Ausfahrt A40 bei Mülheim-Winkhausen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 27-jähriger Mann in seinem Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über eine rote Ampel gefahren sein. Zu dieser Zeit wollte der 46-Jährige Familienvater bei grüner Ampel abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision. Infos Erste Hilfe - die wichtigsten Basics für Ersthelfer Infos Foto: ADAC Der 27-Jährige und ein 25-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, ebenso wie die Familie im anderen Auto, in dem der 46-Jährige, seine gleichaltrige Ehefrau und der zehnjährige Sohn saßen. Die Frau war nach dem Unfall bereits nicht mehr ansprechbar, berichtet die Polizei. „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“ Erste Hilfe richtig gemacht „Der einzige Fehler ist, nichts zu tun“ Gemeinsam mit einer Zeugin, bei der es sich um eine Intensiv-Krankenschwester handelte, begannen die Polizisten mit Reanimationsmaßnahmen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz einer durchgeführten Notoperation starb die Frau noch in der Nacht zu Freitag. Die zwei jüngeren Männer sowie der Vater und der Sohn wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht bei ihnen keine Lebensgefahr, so die Polizei.

(top/dpa)