Tatverdächtige sind zwölf und 14 Jahre alt : Essener Polizei ermittelt gegen Kinder nach schwerem Sexualdelikt

Mülheim an der Ruhr Eine junge Frau ist in Mülheim an der Ruhr Opfer einer Sexualstraftat geworden. Tatverdächtig sind zwei Kinder und drei Jugendliche.

Ein unruhiger Hund ließ seine Besitzer am Freitagabend an der Straße Eppinghofer Bruch aufmerksam werden. Sie entdeckten eine junge Frau und zwei männliche Personen in einem Gebüsch hinter einem Garten. Vermutlich aufgeschreckt von den Anwohnern, flüchteten die beiden mutmaßlichen Täter.

Sofort nach Eingang des Notrufes setzte die Einsatzleitstelle mehrere Streifenwagen ein, darunter Beamte in Zivil und Hundeführer. An der Heißener Straße wurden die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher und Kinder aufmerksam. Nachdem sie die Gruppe gestellt hatten, verdichtete sich der Verdacht gegen drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige.

„Sie werden noch vernommen“, sagte ein Sprecher der Essener Polizei am Samstag. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine näheren Angeben zur Tat machen. „Wie sprechen jedenfalls von einem schweren Sexualdelikt“, sagte der Sprecher.

Die verletzte junge Frau kam ins Krankenhaus und wird nach der ärztlichen Versorgung polizeilich unterstützt und betreut.

