Tat in Mülheim an der Ruhr : Frau stirbt nach Messerattacke - Tatverdächtiger festgenommen

In Mülheim an der Ruhr ist eine Frau bei einer Messerattacke ums Leben gekommen. Foto: WTVnews UG

Update Mülheim an der Ruhr Eine Frau ist in Mülheim bei einer Messerattacke tödlich verletzt worden. Der Tatverdächtige, ihr getrennt lebender Ehemann, wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Eine 31-jährige Frau ist am Dienstagabend bei einem Messerangriff in Mülheim an der Ruhr so schwer verletzt worden, dass sie am Mittwoch ihren Verletzungen erlag.

Die Tat hatte sich am Dienstagabend an der Von-der-Tann-Straße in Styrum ereignet. Augenzeugen hätten zuvor die Polizei alarmiert, weil ein Mann die Frau auf offener Straße angegriffen hatte. Die Frau kam zunächst in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige, ihr getrennt lebender Ehemann, wurde noch am Tatort festgenommen. Die Polizei Essen ermittelt wegen Mordes gegen den 34-Jährigen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

(kag)