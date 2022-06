Tat in Mülheim an der Ruhr : Frau stirbt nach Messerattacke - Täter gefasst

In Mülheim an der Ruhr ist eine Frau bei einer Messerattacke ums Leben gekommen. Foto: WTVnews UG

Mülheim an der Ruhr Eine Frau ist in Mülheim bei einer Messerattacke tödlich verletzt worden. Bei dem Angreifer soll es sich um einen Ex-Partner der Frau handeln. Die Ermittlungen dauern an.

Eine 31-jährige Frau ist am Dienstagabend bei einem Messerangriff in Mülheim an der Ruhr so schwer verletzt worden, dass sie am Mittwoch ihren Verletzungen erlag.

Die Tat hatte sich am Dienstagabend an der Von-der-Tann-Straße in Styrum ereignet. Augenzeugen hätten zuvor die Polizei alarmiert, weil ein Mann die Frau auf offener Straße angegriffen hatte. Die Frau kam zunächst in ein Krankenhaus. Vor Ort konnten die Beamten auch noch den Täter stellen. Dabei soll es sich laut ersten Erkenntnissen um den Ex-Partner der Frau handeln.

