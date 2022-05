Vorfall in Mülheim : Frau findet tote Vogelspinne in Plastikbox

Frau findet tote Vogelspinne in Plastikbox

Vorfall in Mülheim

Mülheim an der Ruhr Eine Frau hat an einer Haltestelle im Ruhrgebiet eine Box mit einer toten Vogelspinne entdeckt. Ein Experte identifizierte das totes Tier als ungefährliche Art.

Das Behältnis mit dem exotischen Tier fand sie am Montagmorgen in der Nähe eines S-Bahnhofs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Polizisten hätten die Box mit der leblos wirkenden Vogelspinne bei der Finderin abgeholt und mit auf die Wache genommen.