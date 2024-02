Mit voller Wucht Auto kracht in Arztpraxis – Patient wird verletzt

Ein Auto ist mit solcher Wucht in eine Arztpraxis in Mülheim gekracht, dass ein Patient von Trümmern des Gebäudes verletzt worden ist. Wie die Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr mitteilte, brachten Rettungskräfte den Patienten nach dem Unfall am Dienstagvormittag in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich hingegen leicht verletzt selbst befreien.