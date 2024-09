Pfiffiger Senior 80-Jähriger trickst Betrüger in Mülheim an der Ruhr aus

Der 80-Jährige erkannte die Betrugsmasche und heckte einen Plan aus, den Betrüger reinzulegen. Er präparierte einen Umschlag, den er dem Abholer an seiner Haustüre übergab. Der Tatverdächtige ging anschließend zu Fuß in Richtung Bushaltestelle, wurde jedoch vom Senior mit dem Auto verfolgt. Er bot dem jungen Mann an, ihn in Richtung Innenstadt mitzunehmen. Dort warteten bereits alarmierte Polizisten, stoppten das Auto und nahmen den 19-Jährigen fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.