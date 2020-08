Freibad in Mülheim : Alkoholisierter 14-Jähriger schlägt Bademeister und Polizistin

Mülheim Ein Jugendlicher musste am Donnerstagabend von der Polizei fixiert und von Sanitätern in ein Spezialkrankenhaus gebracht werden. Er war betrunken auf einen Bademeister und eine Polizistin losgegangen.

Ein Jugendlicher hat in einem Naturbad in Mülheim zuerst einen Bademeister und später eine Polizistin geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hat der stark alkoholisierte 14-Jährige am Donnerstagabend zunächst dem Bademeister ins Gesicht geschlagen, als dieser ihn aus dem Schwimmbad verweisen wollte, weil er unerlaubt Alkohol dabei hatte. Nach dem Eintreffen der Beamten schlug er einer Polizistin ebenfalls ins Gesicht, woraufhin er am Boden fixiert wurde.