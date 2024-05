Handwerk in NRW Von Wasserrad und Mehlsack – am Mühlentag hundert Anlagen in Aktion

Am Mühlentag sind zahlreiche Anlagen für Besucher geöffnet. Knapp hundert Anlagen in Nordrhein-Westfalen präsentieren am Pfingstmontag das alte Handwerk und die dazu gehörende Technik, wie die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) mitteilte. Historische Papiermühlen, Sägemühlen oder Getreidemühlen können besichtigt werden. Oft werden Führungen angeboten oder Aktionen speziell für Kinder. In wenigen Fällen sind Anmeldungen dafür nötig. Insgesamt kommen jährlich mehrere Tausend Besucher zum Mühlentag.