Mückenplage in Deustchland Droht auch in NRW ein Mückenspray-Mangel ?

Ohne Mückenspray oder Salben geht es eben manchmal nicht im Sommer. Insbesondere, wenn die blutgierigen, flugfähigen Quälgeister in solch gigantischer Zahl auftreten, wie es derzeit in vielen Regionen Süddeutschlands der Fall ist. Doch was, wenn Anti-Brumm und Co. aufgrund der plagebedingten hohen Nachfrage plötzlich nicht mehr erhältlich sind? Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll in Süddeutschland der Mückenschutz bereits sehr knapp geworden sein. Entsprechende Handelsverbände, Einzelhändler und Apotheken in den Regionen meldeten dies übereinstimmend. Insbesondere aufgrund der im Juni aufgetretenen Flut treten die aggressiven Mücken in solch überwältigender Zahl auf. Denn einige bestimmte Mückenarten legen ihre Eier gern in der Nähe von Gewässern ab. Die Eier halten recht lange alleine durch, zum Teil mehrere Jahre. Wird das Gebiet überschwemmt, haben sie perfekte Bedingungen. Der Nachwuchs kann schlüpfen. Das Hochwasser der letzten Zeit kam den Mücken also sehr gelegen.