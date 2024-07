Unfall bei Much Auto prallt gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Much östlich von Köln ist eine 46 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei verlor die Frau am Samstagmorgen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 46-Jährige befreite sich schwer verletzt aus dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Polizei vermutet einen Sekundenschlaf als Unfallursache. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum lagen demnach nicht vor.