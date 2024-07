Ab Mitte Juli in NRW In diesen Städten macht die MS Wissenschaft Station

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft macht auf seiner Deutschland-Tour ab Mitte Juli auch Halt in Nordrhein-Westfalen. Vom 18. bis 22. Juli liegt das Schiff im Stadthafen in Münster. Es folgen Stationen in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld (23.-25.7.), Hamm (27.-30.7.), Dortmund (1.-4.8.), Duisburg (6.-9.8.), Monheim am Rhein (10.-14.8.), Köln (15.-20.8.), Bonn (21.-23.8.) und zum Abschluss Königswinter (24.-26.8.). Das Schiff ist unterwegs im Auftrag des Bundesforschungsministeriums.