Moviepark in Bottrop nach Drohung geräumt

Bottrop Der Moviepark in Bottrop ist am Freitagabend nach einer telefonischen Drohung geräumt worden. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

Die Polizei Recklinghausen teilte am Abend mit, dass sie um 17.16 Uhr Kenntnis von einem Drohanruf bekommen habe. Der Park sei daraufhin am Abend vorsorglich geschlossen worden. Hinweise auf eine akute Bedrohung lagen am Abend jedoch nicht vor. Man habe vorsorglich gehandelt. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei blieb mit Kräften vor Ort.