Movie Park Germany in Bottrop: Bombendrohung war offenbar „frei erfunden“

Drohung gegen Movie Park in Bottrop war offenbar „frei erfunden“

Der Movie Park Germany in Bottrop (Archivbild). Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Bottrop Aufregung im Movie Park in Bottrop: Etwa 11.000 Besucher mussten das Gelände am Freitagabend nach einer Bombendrohung verlassen. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass die Warnung vor einem Sprengsatz „frei erfunden“ war.

Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände des Movie Parks Germany in Nordrhein-Westfalen verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Eine akute Gefahr sei aber nicht ersichtlich gewesen. In der Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen hätten ergeben,„dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden“ waren.