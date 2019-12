Zahlreiche Fälle in NRW : Lassen Sie sich beim Einkaufen kein „Movie Money“ andrehen

Duisburg Eigentlich reicht schon ein Blick auf einen „Movie Money“-Schein, um ihn als Spielgeld zu entlarven. Dennoch ist es in immer mehr Städten in Umlauf geraten. Die Polizei rät, sich Wechselgeld genau anzuschauen.

Der Duisburger Polizei wurden bislang fünf Fälle gemeldet. So habe beispielsweise ein Jugendlicher an einem Kiosk mit einem solchen Schein Zigaretten gekauft, berichtete die Behörde. Anschließend sei er geflüchtet. In Beckum (Kreis Warendorf) war bereits Ende August ein 17-Jährige aufgefallen, der in einem Imbiss mit einem falschen „Movie Money“-20er bezahlen wollte. Den Polizeibehörden in Köln, Düsseldorf und Dortmund sind dagegen bislang noch keine Fälle bekannt geworden, wie Sprecher am Donnerstag berichteten.